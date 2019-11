La Federació de Boxa organitza el primer campionat nacional

La prova es dividirà en tres grans grups: infantil, joves promeses i elit

El primer campionat nacional de boxa amateur tindrà lloc el pròxim dissabte 30 de novembre a les instal·lacions del gimnàs First Round, ubicat a la parròquia d'Escaldes-Engordany. La competició, organitzada per la Federació Andorrana de Boxa, es dividirà en tres parts: la infantil -on els participants només podran marcar els cops-, la de joves promeses i la d'elit.

El campionat infantil comptarà amb dos categories d'edat una dirigida als participants d'11 i 12 anys i una altra per aquells de 13 i 14 així com la divisió per pesos corresponent. La prova de joves promeses també tindrà dos categories d'edat, una junior (15 i 16 anys) i una jove (17 i 18 anys). La lluita d'elit estarà destinada per a majors de 19 anys i menors de 40 amb les divisions de pesos corresponents. La prova s'iniciarà a les 10 hores del matí.