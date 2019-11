L'Enfaf suma una nova victòria contra el Martorell CF i segueix com a colíder invicte

Actualitzada 11/11/2019 a les 07:22

Redacció Martorell

L’Enfaf segueix amb el seu meravellós inici de temporada i ahir es va imposar al Martorell CF per 0-2, en el que suposa la vuitena victòria consecutiva a la Primera Divisió catalana femenina. El partit es va encarar ben d’hora per a les andorranes, ja que Erica Gonçalves va fer el 0-1 quan tot just s’havien disputat set minuts de partit, i Marina Fernàndez va deixar el duel pràcticament sentenciat al minut 20, quan va anotar el 0-2 que acabaria sent el marcador definitiu.

Les noies de José Antonio Martín segueixen colíders amb 24 punts en vuit partits, igual que el Cerdanyola, i la propera jornada s’enfrontaran al Mirasol-Bacó Unión a la Borda Mateu.