L'FC Andorra es manté en zona de 'play-off'

Actualitzada 11/11/2019 a les 07:23

EL FILIAL EMPATA SENSE GOLS ACONTRA LA UE VILANOVENCA I SEGUEIX LÍDER

L’FC Andorra B no va passar ahir de l’empat sense gols al camp de l’UE Vilanovenca, segon classificat del grup 21 de la Quarta Catalana. Tot i el 0-0, l’equip de Carlos Sánchez El Maño mantindrà una setmana més el lideratge a la classificació, ja que suma 26 punts després dels primers 10 partits, en què ha sumat vuit victòries i dos empats, amb 45 gols a favor i només vuit en contra.

La propera jornada, el filial dels tricolors tornarà a jugar a fora, en aquest cas contra el filial del Torrefarrera dissabte vinent a les 18.00 hores.

L’FC Andorra es manté en llocs de play-off després de que ahir es completés la 12a jornada del grup 3 de la Segona Divisió B. Tot i haver sumat el quart empat consecutiu, i sisè en els set últims partits de lliga, els de Gabri García ocupen la quarta posició a la classificació. La taula segueix comandada una setmana més pel Lleida Esportiu, que va derrotar sense problemes l’Oriola per 4-0, i el Castelló ha pujat fins a la segona plaça després de guanyar per la mínima l’Hèrcules en el derbi valencià, i tot seguit venen el Sabadell i l’FC Andorra, que baixen una posició respecte a la jornada anterior.Després de l’empat, des del vestidor tricolor es va voler posar valor en el fet que l’equip sumi una nova jornada, i ja en van 11, sense perdre, i el capità Rubén Bover va assenyalar que “volíem guanyar, però s’ha posat tot en contra, i al final el punt i seguir sense perdre és molt bo”.Els tricolors deixen ara la lliga de banda, al menys durant uns dies, i ja estan cent per cent centrats en l’eliminatòria prèvia de la Copa del Rei que disputaran dimecres a les 19.00 hores a Prada de Moles contra l’Andratx. Sobre aquest duel, el migcampista Rubén Bover va manifestar que “tenim moltes ganes de jugar la Copa del Rei perquè fa molt que l’FC Andorra no la juga, i sabem que si guanyem aquesta ronda prèvia vindrà un equip de primera”, i va afegir que “tenim molta il·lusió i ganes perquè és una competició molt maca i volem passar ronda”. A més, el capità va fer una crida a l’afició perquè presenciï el partit: “l’afició avui [dissabte] ha estat espectacular, i els animem que vinguin perquè sempre ens donen suport i és d’agrair”.