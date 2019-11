Sílvia Riva i Justo Ruiz reben la palista Mònica Doria

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i el secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, van rebre ahir Mònica Doria a l’edifici administratiu de Govern. La palista de la Federació Andorrana de Canoa-Caiac i Esports d’Aigües Braves és l’única esportista del país classificada, de moment, per als Jocs Olímpics de Tòquio 2020, on disputarà tant la competició de canoa com la de caiac.

Doria va segellar la classificació durant el Campionat del Món que es va fer a la Seu d’Urgell a finals de setembre, i Riva i Ruiz van interessar-se ahir per la preparació de l’esportista per la gran cita,