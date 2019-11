La selecció, amb possibilitats de classificar-se per a l'Europeu

Actualitzada 08/11/2019 a les 07:07

No sol passar gaires vegades que un combinat andorrà tingui opcions reals de disputar un Europeu. La selecció de futbol sala té la possibilitat de fer-ho en el proper Preeuropeu, que disputarà a final de gener i principi de febrer. El sorteig que es va realitzar ahir a Nyon (Suïssa) va enquadrar l’equip dirigit per Xavi de la Rosa en el mateix grup d’Albània, San Marino i Bulgària, que actuarà com a amfitriona. Tots quatre s’enfrontaran a partit únic i el primer classificat accedirà automàticament a la següent ronda, mentre que els segons de cada grup i els cinc millors tercers (d’entre nou grups) jugaran a l’abril una eliminatòria d’anada i tornada que classificarà el vencedor. “Albània està un o dos passos per davant de la resta, però després hi haurà una altra lliga entre Bulgària, San Marino i nosaltres”, va exposar el seleccionador, que hi va afegir que “és un grup molt igualat i haurem de lluitar per aconseguir la segona plaça i així una classificació històrica”.