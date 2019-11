Falta de compromís d'alguns dels jugadors dels 'isards'

Ambor i Magallon lamenten les dificultats per confeccionar la llista

La roda de premsa que van oferir ahir els seleccionadors dels isards, Josep Magallon i Peter Ambor, i el president de la Federació de Rugbi (FAR), David Fer­ré, va ser convocada amb la intenció de parlar del partit que demà (17 h) enfrontarà Andorra a Bòsnia i Hercegovina a l’Estadi Nacional, a més de presentar el nou patrocinador principal per a la samarreta, Sasa’s food. No obstant això, els tècnics van lamentar les dificultats de confeccionar una llista de 23 jugadors, no per motius de lesions o situacions personals, sinó per falta de compromís. “No hem pogut confeccionar la convocatòria