Fase decisiva per a Joan Vinyes al Campionat d'Espanya de ral·lis d'asfalt

Joan Vinyes, juntament amb el seu copilot, Jordi Mercader, afronta a partir de demà l’inici de la fase decisiva al Campionat d’Espanya de ral·lis d’asfalt (CERA) 2019. El pilot del Principat disputarà per quart any consecutiu a la localitat alacantina de la Nucia el Ral·li Mediterrani Costa Blanca, la desena i penúltima prova el calendari, en la qual es poden decidir alguns dels títols que estan en joc. Vinyes va obtenir el triomf en la categoria N5 l’any passat en aquesta prova i arriba amb l’objectiu de tornar-se a situar al més amunt possible. “La idea sempre és estar entre