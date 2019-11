Els dubtes de Chato

La Llei de Funció Pública atorga com a màxim tres anys d’excedència als funcionaris que la sol·licitin i ell se’n voldria garantir quatre

Salustià Chato segueix rumiant la possibilitat d’accedir al càrrec de secretari general de la Federació Andorra de Futbol (FAF) i, d’aquesta manera, acceptar l’oferiment que des de l’ens se li va traslladar en el seu dia. Els dubtes que ara mateix tindria Chato per donar el si definitiu a la FAF són de caire administratiu.

Segons recull un dels articles de la Llei de Funció Pública, el Govern només atorga, com a màxim, tres anys d’excedència a aquells funcionaris que la sol·licitin. Són tres anys innegociables i aquí és on residiria el dubte principal de Chato, ja que l’actual cap d’àrea