José Manuel Calderon es retira

El base anuncia que deixa les pistes però s’uneix a l’Associació de Jugadors

José Manuel Calderon va anunciar ahir la seva retirada del bàsquet en actiu per passar als despatxos, ja que a partir d’aquest mes passarà a ocupar el càrrec d’assistent especial de la directora executiva de l’Associació de Jugadors (NBPA), Michele Roberts. Enrere deixa l’espineta de no haver aconseguit un anell a la millor lliga del món en les 14 temporades que ha estat en actiu entre set entitats esportives, sent els Toronto Raptors, la seva primera casa, on més petjada ha deixat. Quan va acabar la seva etapa a l’equip canadenc era el màxim assistent històric de la franquícia i