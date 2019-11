El MoraBanc Andorra suma contra l’UCAM Múrcia la primera derrota al Poliesportiu a l’ACB en un duel tens

El MoraBanc Andorra va sumar ahir contra l’UCAM la tercera derrota consecutiva, i la primera en Lliga Endesa al Poliesportiu 86-89 en un partit dur i disputat, i en què els tricolors van tenir opcions fins al final tot i no fer un bon joc, però van veure’s condemnats per les desconnexions puntuals i per les errades clau en els moments decisius. Askia Booker, amb 33 punts, va ser un maldecap per als tricolors, i va acabar decantant el partit per als visitants.

Els tricolors van tenir un bon inici, amb tirs lliurats i bones accions interiors, i van arribar a