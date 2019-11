La nova gespa de l'Estadi Nacional supera el 'test'

La nova gespa de l’Estadi Nacional va passar ahir el primer test i ho va fer de manera satisfactòria. Aquestes proves són el pas previ per tal que la superfície rebi l’homologació definitiva. Els operaris del Govern van treballar des de primera hora del matí i van realitzar les comprovacions habituals en aquest tipus d’inspecció i els resultats van deixar palès que el terreny de joc era apte per a la pràctica del futbol i del rugbi. Els tècnics van inspeccionar el coeficient d’absorció de la nova gespa i, de moment, s’haurà d’esperar per rebre l’homologació definitiva.

La certificació definitiva arribarà