Neguit pels terminis dels Serradells

Sílvia Riva admet que no tenen la certesa que la piscina estigui llesta per als Jocs del 2021

A poc més d’un any i mig per a la celebració dels Jocs dels Petits Estats d’Europa a Andorra, previstos per a final de maig i principi de juny del 2021, l’organització té un problema amb algunes de les instal·lacions que haurien d’acollir les diferents modalitats esportives. L’exemple més clar és la piscina dels Serradells, malmesa des de l’incendi del 22 de novembre de l’any passat, amb unes obres de reconstrucció que no avancen tal com estava previst. De fet, la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, va admetre ahir durant la roda de premsa posterior al consell de