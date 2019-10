Rai Marchan rep l'alta mèdica i es reincorporarà properament als entrenaments

Actualitzada 29/10/2019 a les 07:33

El migcampista de l’FC Andor­ra Rai Marchan va rebre l’alta mèdica després d’haver estat uns dies hospitalitzat per uns problemes personals. El futbolista va publicar un escrit a les xarxes socials en què va agrair “tots els missatges de suport i a tota la família de l’FC Andor­ra, que m’han fet sentir molt ben acompanyat”. A més, Marchan va afegir que espera “estar de nou amb l’equip una altra vegada per competir”.

Està previst que el migcampista català s’incorpori els propers dies als entrenaments, i tot fa preveure que no estarà disponible pera l partit de diumenge al camp de l’FC Barcelona B. Tampoc hi serà Rubén Bover, que segueix recuperant-se de la fractura de costella que va patir durant un entrenament.

D’altra banda, el filial tricolor segueix líder del grup 21 de Quarta Catalana després d’imposar-se per la mínima (1-2) al camp del Castelldans, segon classificat de la lliga. Joel Màlaga va avançar els del Principat a la mitja hora de joc i Òscar va fer el gol de l’empat al minut 67, i quan semblava que el duel acabaria en empat Ricard Fernàndez Cucu va fer la diana de la victòria al 87.