El nou terreny de l’Estadi Nacional està pràcticament instal·lat completament i complirà els terminis previstos

La nova gespa, a punt Una imatge de l'Estadi Nacional ahir al vespre amb els operaris acabant d'instal·lar el cautxú de la nova gespa. Fernando Galindo

Actualitzada 29/10/2019 a les 08:00

Albert Canes Andorra la Vella

Un dels serials de la tardor està a punt d’abaixar el teló. La instal·lació de la nova gespa de l’Estadi Nacional ja està pràcticament enllestida i tot apunta que es compliran els terminis previstos per Govern, els quals marcaven que aquest mateix diumenge el VPC Andorra pugui estrenar-la davant de l’Entente Sprotive Laroque Belesta. Tot el camp ja ha quedat cobert per la nova superfície i fins i tot ja s’hi han pintat les línies reglamentàries del futbol, que es cobriran per deixar pas a les de rugbi.

Ahir encara quedava una part del camp per cobrir de cautxú, el qual era més visible que el propi verd de la gespa a les parts en què ja estava posat, i també quedava per retirar tot el material utilitzat per fer l’obra, però des de la Federació Andorrana de Rugbi i el VPC estan esperant la trucada per poder tornar a casa a entrenar. Aquesta pot arribar en qualsevol moment, però les primeres opcions que s’estudiaven hi havia poder entrenar de nou al Nacional demà mateix, tot i que no ho tenien clar. L’únic que sabien segur és que avui els tocarà exercitar-se a Prada de Moles. “No ha estat fàcil per a ningú, reubicar tothom, canvis en els entrenaments... ara ja estem”, va assenyalar el president de la FAR, David Ferré, amb relació al procés viscut pel canvi sobtat de gespa.

Sobre si haver estat tot aquest temps sense poder jugar a casa ha influït, el màxim mandatari de l’ens va comentar que “és impossible saber si ens ha afectat. És complicat perquè hem entrenat com hem pogut i no se sabrà mai què hauria passat”, tot i que va deixar constància que abans que tot comencés “anàvem primers, amb un partit més”, i ara van cinquens. Ferré també va recordar que “la propera volta jugarem molts partits a casa”.



Una gespa que sembla millor

El nou terreny contractat per la Federació de Futbol sembla a simple vista tenir més qualitat que el que hi havia abans. El secretari d’Estat d’Esports, Justo Ruiz, va explicar abans d’ins­tal·lar-la que es tractava d’una gespa de “primer nivell” que utilitzen a l’estadi de Cardiff o a les instal·lacions de la Federació Francesa de Rugbi, entre altres. Ferré va acceptar que “no he vist la nova gespa i no sabrem si és bona fins que hi juguem”, tot i que altres membres de la FAR ja l’havien vist i hi veien una clara diferència respecte a l’antiga.

Per altra banda, Ferré va explicar que encara està pendent de rebre l’esborrany del nou conveni per a l’ús de l’Estadi amb la FAF i Govern, el qual espera que estigui abans del proper compromís dels isards, el 9 de novembre contra Bòsnia i Hercegovina.