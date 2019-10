Un MoraBanc Andorra bipolar torna a mostrar la versió més irregular i cau a San Pablo davant el Betis

L’aspecte camaleònic del MoraBanc Andorra fora de casa donaria per escriure un llibre. Ciclotímic fregant la desesperació, és capaç d’exhibir artistes de tots colors i, de vegades, és tan vulnerable lluny del Principat com gegant i intimidador abraçat al cosmos del Poliesportiu. Una derrota, a San Pablo, contra el Betis (86-81), motivada per una imatge irreconeixible a la primera part. Tova en defensa, despersonalitzada i amb una fluixa afinació de cara a l’anella -un pobre 36% en triples i un 39% en tirs de camp-.

No va saber, el MoraBanc, jugar amb les urgències del Betis, amb tres derrotes consecutives al