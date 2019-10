Xavi Cardelús segueix progressant a Phillip Island tot i el fort vent

Actualitzada 27/10/2019 a les 07:09

Xavi Cardelús va seguir mantenint un to positiu a la segona jornada a la pista del Gran Premi d’Austràlia, en la qual es va disputar la tercera sessió d’entrenaments lliures i la classificació. El pilot de l’Ángel Nieto Team va retallar algunes dècimes més respecte als líders fins a deixar-ho en 2’’8 a la sessió que dibuixava la graella de sortida per a la cursa, en la qual va marcar el 29è millor temps d’entre 32 pilots amb un registre d’1’37’’206. Això ho va aconseguir malgrat les condicions adverses i canviants que es van donar al circuit de Phillip Island, en el qual el fort vent va provocar problemes a tots els pilots i de fet va obligar a suspendre la classificació de MotoGP. “Estic content. Des del primer moment he pogut millorar els meus registres i ser força competitiu malgrat que el vent era força molest”, va explicar Cardelús.