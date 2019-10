El MoraBanc recupera Musli i Senglin per al partit de Sevilla

Els dos jugadors es van reincorporar als entrenaments

de l'equip dijous i avui viatgen a la capital andalusa

Bones notícies per al MoraBanc Andorra de cara al partit de demà a Sevilla davant el Coosur Reial Betis. Ibon Navarro podrà comptar amb Dejan Musli, que s'ha perdut els darrers sis partits de l'equip després de patir a principis de mes una fissura a la costella que l'ha deixat apartat de l'equip i els entrenaments des de just abans de rebre el Barça. El tècnic ajudant, Paco Vázquez, va confirmar ahir que el pivot ja va realitzar el primer entrenament dijous i viatjarà a la capital andalusa. “Això és molt important per a nosaltres. Està clar que no tindrà