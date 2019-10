La selecció absoluta puja tres llocs i és 136a al rànquing de la FIFA

Actualitzada 25/10/2019 a les 06:58

La victòria davant Moldàvia per 1 a 0 amb gol de Marc Vales ha permès a la selecció absoluta de futbol pujar tres posicions i situar-se en el 136è lloc, segons l’última actualització del rànquing FIFA, que es va fer pública ahir. Ara, l’equip de Koldo Álvarez de Eulate suma 1.080 punts i té Guinea Equatorial per sobre amb tres punts més i Nicaragua per sota amb tres menys. Pel que fa a la part alta, no hi ha hagut cap moviment destacat respecte al darrer rànquing FIFA. La classificació la segueix encapçalant Bèlgica, seguida per les seleccions de França i el Brasil. A més, la selecció de Portugal baixa un graó i ara ocupa el sisè lloc, mentre que Espanya també perd un lloc i se situa a la vuitena plaça. En la categoria femenina, Andor­ra no ha sumat cap punt, es mantenen els 749, però ha perdut una plaça a la classificació i ara es troba al lloc 157.