Fernando Alonso disputarà amb Toyota el proper Ral·li Dakar

Ja és oficial. El pilot espanyol Fernando Alonso s’endinsarà en l’aventura del Dakar en la propera edició del raid més exigent del món. Així, l’asturià estarà el 5 de gener a la línia de sortida del Dakar 2020 a bord d'un Toyota Hilux i amb Marc Coma de copilot. Encara que es donava per fet des de fa mesos ahir es va acabar de confirmar de manera oficial. Alonso es va presentar com a pilot de l'equip Toyota Gazoo Racing amb la resta del planter (Nasser al-Attiyah, Giniel de Villiers i Bernhard Ten Brinke) assegurant així la seva presència al mític raid, que la propera edició, el 2020, es disputarà per primera vegada a l’Aràbia Saudita.