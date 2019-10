El MoraBanc suma el primer triomf lluny del Poliesportiu després d’un gran duel contra el Maccabi Rishon Lezion

Per fi. El MoraBanc Andorra va sumar ahir a Israel la primera victòria de la temporada a domicili després de superar per 67 a 86 el Maccabi Rishon Lezion a la quarta jornada de l’Eurocup, en un duel força complet des de l’inici dels homes d’Ibon Navar­ro. Ahir, a canvi d’altres dies, com per exemple la setmana passada a Bolonya, els tricolors no van patir desconnexions letals d’aquelles que ja han costat derrotes aquest curs, i van saber administrar les àmplies rendes que van anar obtenint des de l’inici del matx fins al triomf.

A la prèvia del partit, el tècnic