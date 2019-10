L'equip nacional clou l'any amb un bon regust de boca

Les actuacions dels germans Casal han complert les expectatives de la FAM, segons el tècnic Fabrizio Gravina

La prova d’SkyMasters de Limone ha baixat el teló de la temporada de curses de muntanya 2019, un curs exigent i molt intens per als corredors de la Federació Andor­rana de Muntanyisme (FAM). El seleccionador, Fabrizio Gravina, va comentar que ha estat una temporada plena de canvis, no només per les modificacions en la puntuació del campionat internacional (Migu Run Skyrunner World Series), sinó, també, per la composició de l’equip, que ha sofert diferents canvis respecte a l’any passat. Gravina també va voler remarcar que ha estat un any en què s’han consolidat els mètodes de treball i d’entrenament.

Òscar Casal