El MoraBanc aconsegueix la primera victòria fora de casa

Els tricolors s’han imposat per 67 a 86 a la pista del Maccabi Rishion Lezion

Actualitzada 22/10/2019 a les 20:37

Redacció Andorra la Vella

El MoraBanc Andorra ha aconseguit aquesta tarda el primer triomf lluny del Poliesportiu després de superar al Maccabi Rishion Lezion a la quarta jornada de l'Eurocup per 67-86. El duel ha tingut ben poca història, ja que al primer quart els homes d'Ibon Navarro ja vencien per 8-21, i han sabut administrar la diferència fins a arribar al descans amb 15 punts de marge. A la represa encara s'ha ampliat més la diferència fins als 19 punts just a la sortida, i tot i que els israelians s'han apropat tímidament a l'inici de l'últim quart, el triomf no s'ha escapat i els tricolors han sumat la segona victòria a l'Eurocup. Clevin Hannah ha estat el millor del MoraBanc amb 13 punts, 9 assistències i 19 de valoració.