Punt insuficient (1-1)

L’FC Andorra empata a Oriola i deixa de ser líder després d’un mes, tot i que es manté segon a dos punts del Lleida

Feia quatre setmanes seguides que l’FC Andorra tancava la jornada com a líder del grup 3 de Segona Divisió, però aquesta situació no es va poder repetir per una cinquena. L’equip va deixar escapar dos punts ahir a l’Estadi Municipal Enrique Miralles de Crevillent davant l’Oriola, equip en zona de descens, en el tram final d’un partit que tenia controlat, fins que una badada puntual va canviar el resultat i la situació a la classificació. El Lleida Esportiu va passar a encapçalar la taula en solitari amb 20 punts després de tombar dissabte l’altre colíder, el Vila-real B, pels 18