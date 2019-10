Comença la instal·lació de la gespa de l'Estadi Nacional

Aquest cap de setmana han començat les obres per col·locar la nova gespa de l’Estadi Nacional després que l’anterior no passés els controls de la UEFA i l’ens europeu advertís que no es podria jugar el partit del Preeuropeu de futbol entre la selecció nacional i Turquia del proper 17 de novembre. La previsió del Govern era canviar la gespa durant el primer trimestre del 2020, però el veredicte de la UEFA va fer accelerar aquesta substitució.

Després del duel entre Andorra i Moldàvia, que la UEFA sí que va permetre disputar amb l’anterior gespa, es va començar a retirar la