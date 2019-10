L'FC Andorra empata a Oriola i ja no és líder (1 a 1)

Ernest Forgas avança els tricolors però el conjunt alacantí ha igualat el partit a cinc minuts pel final

Actualitzada 20/10/2019 a les 19:47

Redacció Andorra la Vella

Per primera vegada en un mes, l'FC Andorra passarà la setmana sense encapçalar la classificació del grup 3 de Segona Divisió B. El conjunt dirigit per Gabri Garcia ha empatat aquesta tarda al camp de l'Oriola (1 a 1) i ha deixat sol al capdavant de la taula al Lleida Esportiu, que ahir es va endur un triomf del camp del Vila-real B, l'altre colíder. Ernest Forgas ha avançat als tricolors al minut 71 i quan quedaven cinc minuts per al final del temps reglamentari, Solano ha igualat el marcador per als alicantins.

Així, l'FC Andorra s'ha endut un punt de la seva visita a Oriola i ja en suma 18, pels 20 del Lleida. El proper partit serà el dissabte a les 17 h a Prada de Moles davant el Llagostera.