Prova de foc per al fortí

El MoraBanc Andorra rep el San Pablo Burgos de Joan Peñarroya, que encara no coneix la derrota aquest curs i és colíder amb el Madrid

El MoraBanc Andorra afronta avui (18 hores) una altra prova de foc per al seu fortí, només dues setmanes després de superar a tot un FC Barcelona. No obstant, contra el San Pablo Burgos és un altre tipus de test perquè s’enfronta a un equip que pot convertir-se en un rival directe per la classificació a la Copa del Rei i al play-off, si es compleixen els pronòstics que situen els dos equips lluitant pel top-8. I tot apunta que els burgalesos no només compliran, sinó que superaran amb escreix les previsions. De moment, quatre victòries en quatre partits a