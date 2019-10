Visita complicada per estrenar-se

El MoraBanc s’enfronta a la Virtus de Bolonya, invicta a Europa, cercant el primer triomf a fora

El MoraBanc Andorra visita aquesta tarda una de les pistes clàssiques i mítiques del bàsquet europeu, el Paladozza de Bolonya, on els tricolors s’enfrontaran al Segafredo Virtus Bolonya, campió d’Europa en dues ocasions, que enguany disputa l’Eurocup després de proclamar-se l’any passat vencedor de la Lliga de Campions de la FIBA. El conjunt italià s’ha reforçat aquest estiu amb noms potents, com el base Milos Teodosic o l’escorta Stefan Markovic, tots ells dirigits per l’exjugador, entre d’altres, de Barça i Madrid Sasha Djordjevic.

Els italians lideren el grup A de l’Eurocup després de superar a domicili el Ratiopharm Ulm (79-92) i