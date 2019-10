Sense premi (2-0)

Andorra cau a domicili contra Islàndia després d’una bona primera meitat en què va gaudir d’un parell d’ocasions per marcar

La selecció absoluta va caure ahir contra Islàndia (2-0) a la vuitena jornada del Preeuropeu 2020, en un duel en què va gaudir d’ocasions per marcar però que es va acabar desequilibrant a favor del conjunt nòrdic gràcies a les dianes d’Arnór Sigurdsson i Kolbeinn Sigthórsson.

No s’havia arribat ni als tres minuts quan els locals van tenir una clara ocasió amb una rematada de Sigthórsson a la sortida d’un córner que va treure Jose Antonio amb una mà espectacular, però la selecció no va ensorrar-se, ni de bon tros, i va gaudir d’un doble oportunitat per avançar-se al Laugardalsvöllur. Primer