Inici dels treballs per canviar la gespa de l'Estadi Nacional

L’empresa espanyola Fieldturf Poligras va arrencar ahir els treballs per retirar la gespa malmesa de l’Estadi Nacional. L’executiu ja tenia previst canviar-la a principi del 2020, però el fet que no superés el test de la UEFA va avançar els esdeveniments, perquè el màxim organisme del futbol continental va avisar que no es podria jugar el matx del Preeuropeu contra Turquia del 17 de novembre vinent.

El cost dels treballs per retirar la gespa i dur-la al Centre de Tecnificació d’Ordino serà de 133.000 euros, i està previst que aquest treballs i la instal·lació de la nova superfície a l’Estadi Nacional