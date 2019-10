Victòria soferta per seguir liderant

L’expulsió de Moha fa que l’FC Andorra acabi demanant l’hora en un partit que tenia controlat

Gabri Garcia i tots els jugadors de l’FC Andorra s’han fet un fart d’avisar de la dificultat de la Segona Divisió B des de la pretemporada i les vuit jornades que s’han disputat per ara. Els resultats ajustats que es veuen setmana rere setmana reforcen l’advertència dels tricolors, però la seva superioritat quan juga a Prada de Moles, no tant. L’equip dirigit per Gabri Garcia va exhibir un gran nivell de joc en el partit d’ahir davant un històric com és l’Hèrcules, però només durant 70 minuts.

Als cinc minuts d’arrencar el matx, Ernest Forgas, que va protagonitzar una gran actuació,