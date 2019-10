El MoraBanc Andorra, polièdric i sense encert, cau al Gran Canària Arena i se li ennuega el primer triomf fora del Poliesportiu

La victòria al Poliesportiu contra el Barça havia de resetejar definitivament el MoraBanc Andorra. La lírica i el xut d’adrenalina aconseguit davant el transatlàntic d’Svetislav Pesic va ser el sonall dels tricolors que van triturar el Ratiopharm Ulm a l’Eurocup i ahir al Gran Canària Arena tenia l’opció de graduar-se, per fi, fora de casa. En el mateix escenari on l’equip va sortir escaldat la temporada passada, amb Hannah a l’altre bàndol, i on només s’havia guanyat un cop en sis visites. Ara en són set. Una enrojolada derrota, la de fa un any, que va obrir la capsa dels