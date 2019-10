Javi Martos és baixa per lesió i es perdrà el duel contra l'Hèrcules

Actualitzada 12/10/2019 a les 07:00

Malgrat que les lesions estan respectant mitjanament bé l’FC Andorra en aquest inici de temporada, el conjunt dirigit per Gabri García no n’està excempt del tot. La setmana passada va viatjar a València amb tots els jugadors a disposició, però durant l’escalfament del duel contra el Llevant B, Javi Martos va notar una punxada. El tècnic va confirmar ahir que el central serà baixa demà contra l’Hèrcules per unes molèsties a l’isquiotibial. A més, també es perdrà amb gairebé tota seguretat el duel de la setmana vinent al camp de l’Oriola. Amb tot, Gabri veia la part positiva quant a lesions en aquest tram inicial de curs. “Cada vegada és més difícil fer la llista de 18, però l'important és que estiguin tots bé, i això diu molt de la feina que s'està fent a nivell de prevenció”, indicava el tècnic. Demà l’equip rebrà l’Hèrcules a Prada de Moles, on s’espera ple, amb gairebé 1.000 aficionats.