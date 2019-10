Xavi Cardelús no competirà al Mundial de Moto2 l'any vinent

El pilot encara no té tancat un equip per al 2020 però l’opció més probable és córrer de nou a l’Europeu

Xavi Cardelús no competirà al Campionat del Món de Moto2 el 2020. L’Ángel Nieto Team va anunciar dimarts el segon integrant del seu equip per al 2020, el malaisi Hafizh Syahrin, que acompanyarà el valencià Aron Canet (segon a la classificació general de Moto3), anunciat l’agost passat. Per tant, el pilot del Principat ja no tindrà lloc al seu equip d’enguany, però a més sap segur que no continuarà al Mundial en cap altre equip. “La meva idea és fer un pas enrere per després fer-ne dos endavant”, va explicar al Diari l’andorrà, que té clar que vol tornar al