Següent pas: Mundial 2027

La FAE i Grandvalira celebren l’obtenció de les finals de la Copa del Món del 2023 i a la vegada treballen per poder acollir un Campionat del Món

Encara amb el regust dolç de la victòria als llavis, Grandvalira i la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) van celebrar ahir una roda de premsa per explicar el passos a seguir d’ara endavant després de l’adjudicació de les finals de la Copa del Món del 2023 divendres passat. Un dels fronts oberts pels quals treballen l’estació i l’entitat és organitzar el Mundial del 2027. Amb tot, el director general de Grandvalira-Ensisa, David Hidalgo, es va mostrar prudent ja que per acollir un esdeveniment com aquest es necessita un major desplegament, tenint en compte que arribarien molts més esquiadors, i es necessitarien