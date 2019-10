L'FC Andorra vol allargar la dinàmica

Els tricolors visiten l’Atlètic Llevant, que ha tingut un inici de lliga irregular

L’FC Andorra s’enfronta aquesta tarda (19.00 hores) a l’Atlètic Llevant a la Ciutat Esportiva de Buñol al duel corresponent a la setena jornada de la Segona Divisió B. Els tricolors van viatjar ahir al matí cap a terres valencianes, i a la tarda van exercitar-se a les instal·lacions del conjunt granota.

Per a aquest matx, Gabri va endur-se 20 jugadors, i destaca el retorn de Fede Bessone després d’haver superat la seva lesió. A més, també va viatjar el tercer porter Diego Huesca, i no ho van fer noms com Pinga, encara en procés d’adaptació, o Iker Goujón, tot i que