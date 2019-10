Grandvalira tornarà a acollir el 2023 les finals de la Copa del Món

La FIS ha atorgat a l'estació la competició després de la bona experiència d'enguany

Actualitzada 04/10/2019 a les 16:22

Redacció Andorra la Vella

Grandvalira serà seu de les finals de la Copa del Món d'esquí alpí al 2023, segons han anunciat l'estació i la Federació Andorrana d'Esquí aquest matí. El domini esquiable va presentar una precandidatura al juliol per acollir la màxima competició alpina, i les bones sensacions organitzatives a les finals celebrades aquest any han ajudat a que es torni a atorgar la seu a les pistes de Soldeu i el Tarter ques es tornaran a convertir en l'epicentre mundial del món de l'esquí alpí.

A més, cal recordar que Grandvalira també presentarà una candidatura per ser la seu del Mundial de l'any 2027.

