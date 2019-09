Les Crèdit Andorrà GSeries arrencaran el 14 i 15 de desembre

Actualitzada 26/09/2019 a les 07:06

Les Crèdit Andorrà GSeries van presentar ahir el calendari i la primera de les curses serà el cap de setmana del 14 i 15 de desembre. A més, hi haurà proves l’11 i 12, i 25 i 26 de gener, i el 8 i 9, i 15 i 16 de febrer. A més, com és habitual, s’ha guardat una data de reserva, el 22 i 23 de febrer, per si hi hagués algun problema.

De cara a l’edició d’enguany hi haurà les mateixes cinc categories que l’any passat: GS, Giand (l’any passat es deia GS2), 2RM, Car Cross i Side by Side. Les diferències arribaran amb les estructures de cada jornada i els pilots tindran una sessió d’entrenaments lliures, una mànega de qualificació i el cap de setmana es tancarà amb les dues finals.

A més, segons va explicar l’organització, una altra de les novetats és que el lloc web del certamen estarà disponible en francès perquè els aficionats del país veí puguin seguir tota l’actualitat del campionat en la seva llengua.