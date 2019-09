Oliver Stevic s'acomiada de l'afició tricolor amb un vídeo a les xarxes

El MoraBanc Andorra va fer públic ahir un vídeo de l’ex-capità tricolor Oliver Stevic en què s’acomiadava de la que va ser la seva afició durant tres temporades. El club en va anunciar la marxa a principi d’agost i ara el pivot serbi ha volgut tancar el cercle en unes declaracions fetes en català.

“Hola andorrans, com esteu? Fa dos mesos va sortir la notícia del club que no jugaré a Andorra”, arrenca el vídeo, i segueix: “Vull agrair tot el suport i l’afecte que he rebut dintre de la pista i a fora. Han estat tres anys meravellosos i m’he