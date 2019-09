Alegria continguda

El sorprenent inici de temporada de l’FC Andorra desferma la satisfacció al vestidor tricolor, que tot i això es manté prudent

“Ningú ens ho esperàvem.” Gabri Garcia, tècnic de l’FC Andorra i un dels principals responsables del sorprenent inici de l’equip, és el primer a acceptar que la situació ha agafat tothom a contrapeu. “Vam planificar un equip per a Tercera Divisió, això sí, per intentar tornar a aconseguir l’ascens, però en tot cas mai per a Segona B”, va recordar el tècnic diumenge. Però les expectatives han anat molt més enllà. Era impossible imaginar que l’FC Andorra, que el desembre passat estava a mitja taula del grup 2 de Primera Catalana, fos el líder del grup 3 de Segona B