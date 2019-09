“Els objectius han de ser il·lusionants, no una obligació”

El tècnic basc afronta la seva segona campanya al club, comptarà amb una plantilla més física i valora positivament la pretemporada de l’equip més enllà dels resultats

Amb la pretemporada ja acabada, i a menys d’una setmana de l’estrena oficial, Ibon Navarro atèn el Diari per analitzar el nou curs.



Pretemporada acabada. Quina valoració en fa?

Positiva. El fet d’estar els 12 des del primer dia ha estat important, i més tenint 8 jugadors nous. No m’agrada treure conclusions dels resultats perquè són poc fiables perquè les preparacions del partit són inexistents, sinó que ens centrem en les nostres coses. Hem vist una idea del que volem ser a nivell d’estil i de joc.



Com de prop o de lluny estem de l’equip que vostè tenia pensat per al debut