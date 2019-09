Defensa i concentració, aspectes a millorar del MoraBanc Andorra

Dejan Todorovic creu que l’equip encara té marge de millora un cop baixi la càrrega física

El MoraBanc Andorra va tancar amb derrota la pretemporada. A menys d’una setmana per a l’estrena de oficial, l’aler Dejan Todorovic va explicar que “contra el Saragossa vam tenir el partit guanyat fins als dos o tres últims minuts, però el problema va ser a la primera part quan no vam tenir la mateixa concentració”. Per al serbi, “va haver-hi minuts en què vam jugar molt bé, i també d’altres en què hem de millorar un munt de coses, ara és el moment de fer-ho i encara tenim uns dies”.

Precisament sobre els aspectes en què l’equip encara pot millorar, Todorovic