El Govern aprova 105.588 euros de subvenció per als clubs i federacions

El consell de ministres va aprovar ahir a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, l’ampliació de la convocatòria pública de subvencions del 2019 per a entitats esportives, amb la vista posada als Jocs dels Petits Estats d’Europa que acollirà Andorra el 2021.

L’import que es preveu distribuir entre les diferents entitats esportives és de 105.588,84 euros i té l’objectiu de finançar els programes esportius vinculats a la cita del 2021, així com els programes esportius que no van ser finançats amb subvencions a la convocatòria anterior, datada del març d’aquest mateix any, quan Govern va atorgar 3.474.255,79