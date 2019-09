El Karate Xavi Andorra es penja tres medalles al Dutch Open for Youth a Holanda

El Karate Xavi Andorra va sumar tres medalles al Dutch Open for Youth de karate que es va celebrar el cap de setmana passat a la ciutat holandesa d’Almere.

Noa Fernàndez va penjar-se la plata a la categoria sub-12 en menys de 35 quilos després de guanyar tres combats i caure a la gran final contra la lluitadora local Mila Pieplenboch. Les altres dues medalles van ser de bronze, una per a David Rodríguez en cadet de menys de 57 quilos i l’altra per a Jordi Hernàndez en júnior de menys de 68 quilos. Rodríguez va caure a les semifinals, però