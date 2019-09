Una nova era d'il·lusió

El VPC Andorra enceta avui (14.30 h) la temporada a la Divisió d’Honor després de molts anys de lluita a Promoció

Han passat molts anys des que Andorra no viu en directe un partit de la Divisió d’Honor francesa, però avui, a les 14.30 h contra l’US Canton d’Alban, l’espera s’acabarà. El VPC enceta una nova temporada a l’Estadi Nacional que ve marcada per la il·lusió, com no podia ser d’una altra manera. “Estem il·lusionats i molt contents de ser en aquesta categoria. Segur que hi ha nervis en ser el debut a casa, però tenim ganes de treballar”, assenyala el tècnic del conjunt del principat, Jonathan Garcia Xepi. L’equip ja acumula un mes i mig de treball intens des que