El MoraBanc, sense descans, viatja a Pau per a un nou test

Els d’Ibon Navarro s’enfronten a un rival clàssic de la pretemporada

Ni temps per lamentar-se, ni gairebé per refer-se físicament. El MoraBanc Andorra afronta avui mateix (20 h) un nou partit de pretemporada, només dos dies després de la desfeta agònica contra el Barça a Badalona a la final de la Lliga Catalana. Serà el tercer dels quatre enfrontaments previstos per a aquesta setmana. En aquest cas, l’equip jugarà a la pista del Pau-Lacq-Orthez, un rival clàssic de la pretemporada. “Estem treballant molt. Aquesta setmana tenim quatre amistosos que ens serviran per arribar al màxim quan comenci la lliga, que és el que val”, va comentar el capità del MoraBanc abans