La Lliga Catalana s'escapa a l'últim sospir

El MoraBanc Andorra ha caigut 92-93 contra l’FC Barcelona en un final d’infart amb una cistella de Brandon Davies al darrer instant

El MoraBanc Andorra no ha pogut revalidar el títol de la Lliga Catalana després de caure 92-93 contra el Barça en un duel marcat per la igualtat i que no s’ha decidit fins a l’últim segon, quan Brandon Davies ha agafat un rebot ofensiu i ha anotat la cistella decisiva.

Els tricolors han arrencat manant al marcador 8-2 gràcies a l’encert des de la línia de triple, una arma que el conjunt blaugrana contrarestava amb el joc interior que liderava Davies, que ha dut de corcoll a Moussa Diagne. El MoraBanc seguia dominant, amb els blaugrana aguantant gràcies al tir lliure i a Kuric, que amb sis punts seguits ha posat per davant el conjunt català, però han estat els del Principat els que han tancat el primer període per davant amb un triple final de Jelínek que situava el 27-26 a l’electrònic del Palau Olímpic de Badalona.

El parcial de 2-8 del Barça de sortida al segon quart ha obligat a Ibon Navarro a demanar temps mort per esperonar el seu equip, i tot i que el Barça ha seguit manant, entre Diagne i Todorovic han fet que el MoraBanc seguís al partit i no s’acabés despenjant massa d’hora, una feina a la que semblava voler col·laborar la tripleta arbitral, carregant de faltes als tricolors, especialment als homes interior, que ha fet que Ibon Navarro es guanyés una tècnica per protestar. L’intercanvi de cops ha continuat, però un últim minut màgic dels del Principat amb sis punts consecutius els ha deixat per davant al descans (55-53).

A la represa, el MoraBanc ha fet un parcial de 10-4 de sortida que ha situat la màxima diferència pels d’Ibon Navarro en vuit punts i ha fet que Svetislav Pesic hagués de demanar un temps mort que ha estat ben efectiu, perquè els blaugrana han respost amb un 0-9 per posar el 65-66 i fer que fos el conjunt tricolor qui hagués d’aturar el partit. El matx ha seguit amb màxima igualtat, i Musli, amb vuit punts quasi seguits, ha situat el 75-75 al final del tercer quart.

Precisament el pivot serbi era qui seguia endollat, però amb el matx igualat la tensió s’anava notant a l’ambient i les cistelles s’anaven fet cada cop més petites, fins que un triple de Walker i una cistella de Jelínek ha donat un petit matalàs de quatre punts (87-83) als tricolors a falta de tres minuts pel final. L’intercanvi de cops ha seguit amb dos tirs lliures de Diagne que deixaven tres punts per davant al MoraBanc (90-87) a falta de 67 segons per acabar el matx i que han fet que Pesic demanés un nou temps mort, però Kuric amb un gran triple, ha empatat el matx a 90. La pilota ja cremava a l’últim mig minut, i Walker tornava a posar el MoraBanc per davant 92-90, però un tir de Bolmaro després d’una antiesportiva de Senglin deixava el partit 92-91, i amb possessió pel Barça amb 18 segons per jugar. El MoraBanc ha evitat rebre punts després de la penetració de Bolmaro, però la lluita pel rebot ha afavorit al Barça, que ha tingut una última pilota que ha acabat amb cistella de Davies després de rebot ofensiu que ha deixat el marcador en 92-93 amb només 1”4 al cronòmetre. Els triclors han demanat temps mort per servir des de camp propi i tenir la última pilota, però Nikola Mirotic ha taponat el tir de Moussa Digane, i el títol ha tornat cap a les vitrines de l’FC Barcelona.

