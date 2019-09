El Ral·li d'Andorra Històric comptarà amb 97 equips

La prova es disputarà el cap de setmana amb la capital com a base

El Ral·li d’Andorra Històric està escalfant motors per a una nova edició, concretament la 48a, que tindrà lloc aquest cap de setmana amb Andorra la Vella com a nucli central. Un total de 97 equips s’hi han inscrit aquest any, dels quals 42 són andorrans, 36 francesos i 19 espanyols. L’Automòbil Club d’Andorra ha seleccionat d’entre les sol·licituds rebudes aquells equips que per qualitat o interès històric dels seus vehicles podien oferir més nivell a la cursa. Així, a la llista d’inscrits per marques, BMW és la més representada, amb un total de 17 unitats, que inclouen models 2002, M3,