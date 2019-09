El MoraBanc no llueix però serà a la final

Els tricolors derroten el Manresa en un matx d’imprecisions i defensaran el títol de Lliga Catalana

El MoraBanc Andorra podrà defensar el títol de campió de la Lliga Catalana ACB i disputarà demà la final després d’imposar-se ahir al Baxi Manresa per 67 a 64 a la semifinal disputada al Palau Olímpic de Badalona. El matx, força típic de pretemporada, va estar ple d’imprecisions i errades per part de tots dos equips, però el conjunt tricolor va mostrar-se força més sòlid que el seu rival al tram final del matx i va poder certificar la victòria.

Els homes d’Ibon Navarro van començar amb un punt millor que els rivals i van obtenir unes primeres diferències que no