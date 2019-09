Roglic s'apropa al triomf a la general de la Vuelta

Va augmentar la diferència amb tots els rivals excepte Valverde

Actualitzada 09/09/2019 a les 07:04

Redacció El Acebo

Primoz Roglic té més a prop la seva primera gran volta per etapes després de la jornada d’ahir, una de les més dures que resten, a la Vuelta, en què l’eslovè va tornar a demostrar que és l’home més fort de la cursa. A més, la jornada d’ahir va ser rodona per al seu equip, el Jumbo Visma, ja que a més de refermar-se en el lideratge, Sepp Kuss es va endur l’etapa amb final al santuari de l’Acebo.

L’etapa va seguir d’inici el guió previst, amb una escapada nombrosa amb gairebé 20 ciclistes, i amb noms potents com els residents Marc Soler, Dani Navarro i Ben O’Connor, o d’altres com Tao Geoghegan Hart, Vasil Kiryienka, a més del guanyador final, Sepp Kuss. A poc a poc, el grup s’anava reduint a mesura que els corredors superaven els diferents ports del recorregut, fins que a 50 quilòmetres per arribar a la línia de meta, Navarro i O’Connor, juntament amb Sergio Samitier, van marxar en solitari a la recerca del triomf d’etapa. Semblava que la victòria estaria en els tres homes de davant, però Sepp Kuss va saltar del grup de perseguidors i va arribar a l’alçada de Samitier, a qui va deixar enrere ben ràpidament per creuar en primera posició la línia d’arribada al santuari del Acebo de primera categoria, on va aconseguir la primera victòria en una de les grans curses ciclistes. Entre els favorits, el primer a intentar-ho va ser Alejandro Valverde, que va endur-se Roglic a roda, i va veure que Nairo Quintana, Superman López i Tadej Pogacar no van poder seguir el ritme i van cedir 41 segons a la línia d’arribada. Ara, Roglic manté 2’25” sobre Valverde, 3’42” sobre Pogacar, 3’59” al davant de López, i més de 5 minuts respecte a Nairo Quintana.

Avui es disputa una nova etapa d’alta muntanya, encara a Astúries, que tindrà final a l’Alto de la Cubilla de categoria especial.