La selecció venç Israel, però cau golejada contra Anglaterra (11-0)

Actualitzada 07/09/2019 a les 07:10

Redacció Torres Vedras

La selecció sub-17 d’hoquei patins va tenir una doble jornada a l’Europeu de la categoria que s’està fent a Portugal amb una de freda i una de calenta a la lligueta pels llocs del cinquè al novè.

Els homes de Nil Castellví van iniciar el dia amb una victòria per 0-3 contra Israel gràcies a les dianes de Gerard Cerqueda, que va marcar per partida doble, i de Mathias Chillón. A la tarda, l’equip nacional va enfrontar-se a Anglaterra, que no va donar opció a la selecció, i es va acabar imposant per un contundent marcador d’11-0, en un duel que va tenir Pau Dickin i Spencer Berry, amb quatre gols cadascun, com a màxims protagonistes.

La selecció sub-17 tanca l’Europeu dissabte contra Alemanya (16.00 hores) amb l’objectiu de guanyar per tancar el torneig de la millor manera possible.